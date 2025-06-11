Исследователи обнаружили неизвестный ранее вид предка Ти-Рекса

Телеканал ABC передает, что исследователи обнаружили ранее неизвестный вид динозавра, который обитал на Земле свыше 80 миллионов лет назад. Этот новый вид, получивший имя Khankhuuluu mongoliensis, относится к небольшим тираннозаврам. По оценкам, его вес составлял приблизительно 770 кг, а длина тела достигала около 4 метров.