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Исследователи обнаружили неизвестный ранее вид предка Ти-Рекса

Телеканал ABC передает, что исследователи обнаружили ранее неизвестный вид динозавра, который обитал на Земле свыше 80 миллионов лет назад.

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Телеканал ABC передает, что исследователи обнаружили ранее неизвестный вид динозавра, который обитал на Земле свыше 80 миллионов лет назад. Этот новый вид, получивший имя Khankhuuluu mongoliensis, относится к небольшим тираннозаврам. По оценкам, его вес составлял приблизительно 770 кг, а длина тела достигала около 4 метров.

Предполагается, что Khankhuuluu mongoliensis — предок более крупных тираннозавров, таких как Ти-Рекс, который появился приблизительно 20 миллионов лет спустя.

Формальное описание вида было опубликовано в журнале Nature в июне 2025 года.