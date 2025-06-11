МВД хочет получить возможность быстро приостанавливать средства на счетах

«Никто не собирается нарушать банковскую тайну. Мы не массово запрашиваем банковскую информацию. У нас, к сожалению, дознаватели, которые львиную долю расследуют этих преступлений, в том числе связанные с мошенничеством, не имеют допуска к этой банковской тайне. И это вопрос очень серьёзный. Ведь если мы посмотрим, самые большие утечки персональных данных, банковской информации, идет не со стороны органов внутренних дел или государственных органов, она идет со стороны самих кредитных организаций», — рассказал он.