МВД хочет получить возможность быстро приостанавливать средства на счетах

На заседании в Совете Федерации начальник Уголовно-правового управления Договорно-правового департамента МВД России Алексей Плотницкий заявил о необходимости расширения полномочий полиции для противодействия киберпреступности и финансового мошенничества. В частности, министерство предлагает внедрить механизм быстрой приостановки денежных операций по подозрительным счетам и обеспечить доступ правоохранителей к банковской информации.
По его словам, сейчас у силовиков нет возможности оперативно заблокировать вывод средств после совершения кражи — такие действия требуют согласования с прокуратурой и судом, что занимает много времени.
Плотницкий также сообщил, что сейчас рассматривается предложение о введении в уголовно-процессуальный кодекс временной приостановки операций с денежными средствами. При этом представитель МВД подчеркнул разницу между приостановкой и арестом. Речь идет об ограничении на определённый период.
Кроме того, Плотницкий отметил важность оперативного доступа к банковским данным.
«Никто не собирается нарушать банковскую тайну. Мы не массово запрашиваем банковскую информацию. У нас, к сожалению, дознаватели, которые львиную долю расследуют этих преступлений, в том числе связанные с мошенничеством, не имеют допуска к этой банковской тайне. И это вопрос очень серьёзный. Ведь если мы посмотрим, самые большие утечки персональных данных, банковской информации, идет не со стороны органов внутренних дел или государственных органов, она идет со стороны самих кредитных организаций», — рассказал он.
Именно поэтому МВД обращается к законодателям, чтобы законом было установлено несколько дней на ответ.
«Органы внутренних дел — это пожарные, когда уже всё сгорело, мы появляемся. И в итоге остаемся мы виноватыми. Поэтому должен быть выработан механизм, представляющий органам внутреннего дела определенные полномочия», — добавил Плотницкий.
Ранее в МВД РФ заявили, что действия дропперов сейчас квалифицируются как содействие преступникам.