В США суд присяжных признал продюсера Вайнштейна виновным в изнасиловании

Напомним, что в 2020 году суд Нью-Йорка приговорил Вайнштейна к 23 годам заключения по обвинению в сексуальном насилии, в 2022 году к этому сроку суд в Лос-Анджелесе приплюсовал еще 16 лет заключения. После апелляции в апреле 2024 года первый приговор был отменен. Защита также обжаловала второе решение.