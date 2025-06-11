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В США суд присяжных признал продюсера Вайнштейна виновным в изнасиловании

По обвинению в изнасиловании начинающей актрисы Джессики Манн вердикт еще не вынесен.

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Источник: Аргументы и факты

Суд присяжных в Нью-Йорке признал голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании, решение принято в рамках повторного разбирательства после отмены апелляционной инстанцией приговора, пишет Reuters.

«Присяжные признали Вайнштейна виновным по одному из трех предъявленных ему обвинений — предполагаемое изнасилование бывшей помощницы, продюсера Мириам Хейли в 2006 году», — сообщило агентство.

Напомним, что в 2020 году суд Нью-Йорка приговорил Вайнштейна к 23 годам заключения по обвинению в сексуальном насилии, в 2022 году к этому сроку суд в Лос-Анджелесе приплюсовал еще 16 лет заключения. После апелляции в апреле 2024 года первый приговор был отменен. Защита также обжаловала второе решение.

По третьему обвинению в изнасиловании начинающей актрисы Джессики Манн в 2013 году присяжные еще не вынесли вердикт, вопрос будет рассматриваться 12 июня, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что у Вайнштейна диагностировано онкологическое заболевание. В декабре 2024 года продюсера экстренно госпитализировали.