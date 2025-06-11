В Мексике захотели получить кусочек земли США: вот что сказали

Отмечается, что мексиканский сенатор пришел к таким выводам после изучения карты 1830 года. Он утверждает, что мексиканцы на юго-западе никогда не покидали свою родину, и заявляет, что пограничная стена должна быть построена на «условиях Мексики». С этим обращением сенатор выступил сразу после призыва президента Мексики Клаудии Шейнбаума к массовым протестам в США.