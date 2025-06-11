Почти 50 человек погибли в результате снегопадов и наводнения в Южной Африке

В результате снегопадов и последующего наводнения в Южно-Африканской Республике (ЮАР) погибли 49 человек. По данным местных журналистов, в одной из провинций страны паводком снесло школьный автобус, в котором в тот момент находились дети. В результате происшествия погибли шесть старшеклассников.
— Из-за непогоды сотни машин в разных провинциях ЮАР застряли в больших пробках, — говорится в публикации.
Также снег наблюдается в Лесото, передает Telegram-канал «Shot».
8 июня в поселке Пироговский в подмосковных Мытищах автомобиль провалился под асфальт на размытой сильными дождями дороге. По данным журналистов, причиной затопления дорог стали ливневые коллекторы, которые не выдержали чрезмерной нагрузки.
В Сеуле впервые с 1907 года в середине апреля выпал снег, что совпало с периодом цветения сакуры. Теплая погода в южнокорейской столице резко сменилась холодом, сильным ветром и градом. Появившийся порывистый ветер в нескольких сеульских районах сорвал вывески, повредил кровлю и облицовку домов.