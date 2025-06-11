Почти 50 человек погибли в результате снегопадов и наводнения в Южной Африке

В результате снегопадов и последующего наводнения в Южно-Африканской Республике (ЮАР) погибли 49 человек. По данным местных журналистов, в одной из провинций страны паводком снесло школьный автобус, в котором в тот момент находились дети. В результате происшествия погибли шесть старшеклассников.