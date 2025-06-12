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В Петербурге прошла первая репетиция «Алых парусов». Посмотрите, как это было

В Петербурге продолжается подготовка к празднику выпускников «Алые паруса». В среду, 11 июня, в акватории Невы состоялась первая репетиция мероприятия.

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Фотокорреспондент «Фонтанки» запечатлел, как бриг «Россия» проходит под разведенными мостами по главной водной артерии города. За зрелищным моментом с набережной наблюдали несколько десятков горожан и туристов.

Тем, кто пропустил первую репетицию праздника, не стоит расстраиваться, так как следующий проход парусника с алыми парусами по Неве ожидается 12 июня.

В связи с этим будут разведены мосты: Благовещенский — с 20:50 до 21:40 и с 01:35 до 02:20, Дворцовый — с 21:40 до 02:15, Троицкий — также с 21:40 до 02:15. При этом в «Мостотресте» подчеркнули, что график разводки во время репетиций является предварительным и еще может измениться в день проведения мероприятия.

В этом году «Алые паруса» пройдут 28 июня. Шоу начнется в 22:00. Генеральная репетиция запланирована 27 июня.