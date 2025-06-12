В Петербурге прошла первая репетиция «Алых парусов». Посмотрите, как это было

В связи с этим будут разведены мосты: Благовещенский — с 20:50 до 21:40 и с 01:35 до 02:20, Дворцовый — с 21:40 до 02:15, Троицкий — также с 21:40 до 02:15. При этом в «Мостотресте» подчеркнули, что график разводки во время репетиций является предварительным и еще может измениться в день проведения мероприятия.