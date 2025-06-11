Вучич: Сербия не предавала Россию, несмотря на участие в саммите Украины

Президента Сербии Александра Вучича обвинили в предательстве России после того, как он посетил Киев ради участия в саммите Украина — Юго-Восточная Европа. В ответ на это сербский лидер заявил, что не предавал россиян и в очередной раз не подписал итоговую декларацию мероприятия.
— Что и кого я предал? Россию? Чем? Тем, что приехал на саммит? Так я уже в четвертый раз на саммите Юго-Восточной Европы и Украины — и опять я единственный, кто не принял декларацию, — подчеркнул сербский лидер.
Кроме того, он напомнил, что сербская сторона не поддержала инициатив, которые направлены против Москвы. Также Вучич подчеркнул, что раньше уже подвергался критике за якобы пророссийские взгляды, а теперь его внезапно начали обвинять в обратном.
— Мне позволили быть здесь (на саммите — прим. «ВМ»), воздержаться и не подписывать — и чтобы Сербия не была подписантом декларации. Что еще вы хотите — и от Украины, и от нас? — сказал президент Сербии журналистам.
Дополнительно он сказал, что гордится независимостью сербской политики, отметив, что текущий внешнеполитический курс страны является ее максимальным достижением, передает агентство Tanjug.
11 июня Александр Вучич впервые с начала специальной военной операции посетил Украину.
В рамках саммита он также предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому практическую помощь в восстановлении одного из городов или регионов страны.
29 мая президент Сербии заявил, что планирует блокировать сделки при наличии вероятности отправки сербских боеприпасов на Украину. Так он прокомментировал заявление Службы внешней разведки России, что сербские оборонные предприятия Сербии продолжают поставлять Киеву боеприпасы и снаряды для гаубиц, реактивных систем залпового огня и стрелкового оружия.