Ученые нашли новый вид динозавра

Скелеты были найдены в монгольской пустыне Гоби (фото из архива).
Палеонтологи нашли ранее неизвестный вид динозавра, обитавшего на Земле более 80 миллионов лет назад. Об этом сообщает телекомпания ABC.
«Новый вид назвали Khankhuuluu mongoliensis. Этот хищник был значительно меньше своего знаменитого сородича — тираннозавра: его длина составляла около 4 метров, а вес — примерно 770 килограммов», — пишет телеканал ABC.
Отмечается, что два неполных скелета были найдены в монгольской пустыне Гоби еще в 1970-х годах. С тех пор окаменелости не изучались до 2023 года. Открытие проливает новый свет на эволюцию тираннозавров.
Ранее ученые Йельского университета раскрыли тайну динозавров. Долгое время динозавры считались холоднокровными существами, но на самом деле — теплокровные. Тесты показали, что температура яиц в момент формирования на 6 градусов Цельсия превышала температуру окружающей среды. Таким образом динозавры сами генерировали тепло.