Педиатр Исецкая: обезвоживание у ребенка нарушает работу сердца

Летом, когда температура воздуха повышается, проблема обезвоживания организма стоит особенно остро. От этого страдают как взрослые, так и дети.
Врач-педиатр Дарья Исецкая рассказала, почему важно соблюдать правильный питьевой режим, какие признаки указывают на недостаток жидкости в организме.
Жара ускоряет потерю влаги, что грозит нарушениями работы внутренних органов и снижением иммунитета.
Груднички на естественном вскармливании не требуют дополнительного приема жидкости, в материнском молоке есть все необходимое.
Малыши на искусственном вскармливании и детсадовского возраста должны получать около 30−50 мл жидкости на каждый килограмм веса ежедневно, пишет Газета.ru.
Школьникам старше двенадцати лет оптимально выпивать примерно два-два с половиной литра жидкости в сутки.
Для детей лучше всего выбирать простую чистую воду. Она объясняет, что именно такая вода идеально подходит для пополнения запасов жидкости в организме.
Возможны детские чаи, а вот черный и зеленый чай до трех лет не рекомендуется, так же как и газированные напитки.
На дефицит жидкости у грудничков указывает редкое мочеиспускание (менее одного раза каждые шесть-восемь часов), сухость губ и слизистой оболочки рта, отсутствие слез при плаче.
У дошкольников и младших школьников — усталость, апатия, головные боли, сухость кожных покровов, изменение цвета мочи. При дефиците она становится ярко-желтой или коричневатого оттенка.
Длительная нехватка жидкости в организме ребенка ведет к ухудшению работы почек и мочевыделительной системы, проблемам с сердцем, снижению иммунитета.
Жидкость нужно давать ребенку в течении дня, небольшими порциями. А также за 30 минут до еды и через час после.
Кстати, ягоды способны защитить организм от обезвоживания. Благодаря структурированной воде, содержащейся в них, эти ягоды способны предотвратить обезвоживание и поддерживать метаболизм, пишет Царьград.
Стоит помнить, что нехватка воды в организме может быть одной из причин усталости. Организм требует не только воды (H2O), но и минеральных веществ, таких как натрий, калий, магний и кальций в правильной пропорции, пишет газета Известия.