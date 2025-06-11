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Путин поставил задачи в рамках госпрограммы вооружений до 2036 года

Президент России Владимир Путин в среду, 11 июня, предложил обсудить ключевые параметры новой государственной программы вооружений на период до 2036 года.

Как создавалась новая Россия

Президент России Владимир Путин в среду, 11 июня, предложил обсудить ключевые параметры новой государственной программы вооружений на период до 2036 года.

По его словам, данны документ на срок с 2027 по 2036 год будет основным ориентиром развития систем вооружения для всей военной организации России — вооруженных сил, войск и воинских подразделений в спецслужбах и ведомствах.

Глава государства распорядился максимально использовать опыт применения вооружений в зоне проведения специальной военной операции на Украине и сформировать долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения, в том числе перспективных.

— В апреле этого года мы обсуждали, как нарастить объемы поставок и повысить эффективность применения вооружений и техники для решения задач специальной военной операции. Намеченные тогда меры реализуются. Однако эти меры носят, по сути, оперативный характер и выполняются в кратчайшие сроки, — подчеркнул Путин, его цитирует сайт Кремля.

Также Владимир Путин обратил внимание на то, что России необходимо кратно усилить возможности своих сухопутных войск в ближайшее время и создать базу для их дальнейшего развития. Кроме того, он поручил заранее готовить базы и аэродромы под новые системы вооружений, чтобы их не устанавливали «в чистом поле».