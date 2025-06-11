Путин поставил задачи в рамках госпрограммы вооружений до 2036 года

Также Владимир Путин обратил внимание на то, что России необходимо кратно усилить возможности своих сухопутных войск в ближайшее время и создать базу для их дальнейшего развития. Кроме того, он поручил заранее готовить базы и аэродромы под новые системы вооружений, чтобы их не устанавливали «в чистом поле».