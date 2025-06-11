Ученые открыли неизвестный ранее вид тираннозавра

Исследователи открыли неизвестный ранее вид тираннозавра Khankhuuluu mongoliensis, который жил около 86 лет назад, сообщает телеканал ABC со ссылкой на интервью с учеными.
Отмечается, что новый вид, вероятно, являлся предком гигантских тираннозавров, например Ти-Рекса.
По данным телеканала, останки Khankhuuluu mongoliensis были найдены еще в 1970-х в монгольской пустыне, тогда их приписали плотоядному алектозавру.
Повторное изучение останков было начато в 2023 году. Аспирант канадского университета Калгари заметил особую воздушную полость около носа, которая несвойственна виду, к которому его относили ранее.
«После повторного изучения исследователи пришли к выводу, что окаменелости принадлежат новому виду тираннозавридов», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Новой Зеландии нашли останки пингвина-гиганта, жившего 57 млн лет назад.