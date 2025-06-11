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Ученые открыли неизвестный ранее вид тираннозавра

Новый вид тираннозавра жил 86 миллионов лет назад.

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Источник: Аргументы и факты

Исследователи открыли неизвестный ранее вид тираннозавра Khankhuuluu mongoliensis, который жил около 86 лет назад, сообщает телеканал ABC со ссылкой на интервью с учеными.

Отмечается, что новый вид, вероятно, являлся предком гигантских тираннозавров, например Ти-Рекса.

По данным телеканала, останки Khankhuuluu mongoliensis были найдены еще в 1970-х в монгольской пустыне, тогда их приписали плотоядному алектозавру.

Повторное изучение останков было начато в 2023 году. Аспирант канадского университета Калгари заметил особую воздушную полость около носа, которая несвойственна виду, к которому его относили ранее.

«После повторного изучения исследователи пришли к выводу, что окаменелости принадлежат новому виду тираннозавридов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Новой Зеландии нашли останки пингвина-гиганта, жившего 57 млн лет назад.