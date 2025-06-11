Срок до 12 лет: юрист предупредил о последствиях нарушения «балконного» дресс-кода

Он также отмечает, что если кто-то решит выйти на балкон совершенно голым, последствия могут быть более серьезными. В соответствии с уголовным кодексом, статья 135 «Развратные действия» предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, если обнаженное тело увидит хотя бы один несовершеннолетний. Если же несовершеннолетних окажется больше двух, наказание может возрасти до 12 лет.