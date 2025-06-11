Срок до 12 лет: юрист предупредил о последствиях нарушения «балконного» дресс-кода

С наступлением летнего сезона и повышением температуры жители многоквартирных домов часто сталкиваются с соседями на балконах. Однако юрист Иван Соловьев предупреждает, что привычка выходить на балкон в легкой одежде или даже обнаженным может привести к тяжелым последствиям.
— Когда человек выходит на балкон в одних трусах и майке, в стрингах, топлес или еще как-то — это мелкое хулиганство по КоАП [штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток], потому что здесь можно применить правила общественного места, — отмечает эксперт.
Он также отмечает, что если кто-то решит выйти на балкон совершенно голым, последствия могут быть более серьезными. В соответствии с уголовным кодексом, статья 135 «Развратные действия» предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, если обнаженное тело увидит хотя бы один несовершеннолетний. Если же несовершеннолетних окажется больше двух, наказание может возрасти до 12 лет.
Юрист добавляет, что демонстрация обнаженного тела, независимо от того, на каком уровне — на окне или на балконе — может привести к уголовной или административной ответственности. Он также подчеркивает, что если балкон выходит на церковь, мечеть или синагогу, подобные действия могут быть расценены как оскорбление чувств верующих, передает Общественная служба новостей.
Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков напомнил, что желание загорать без верхней части купальника или плавок также может рассматриваться как нарушение общественного порядка.