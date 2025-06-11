«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Московской области до 12 июня

В Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности в связи с высоким рисков пожаров. Об этом в среду, 11 июня, предупреждает Гидрометцентр РФ.
—Пожарная опасность. Период предупреждения — до 21:00 12 июня, — говорится в сообщении на официальном сайте центра.
В некоторых районах Подмосковья сохраняется четвертый класс пожароопасности.
В Московской области также 13−14 июня ожидается сильный дождь, гроза и порывы ветра до 15−17 метров в секунду. Специалисты порекомендовали россиянам без необходимости не покидать свои дома, а также сторониться деревьев, линий электропередачи, рекламных щитов и водоемов.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о том, что праздничные дни в Москве и Московской области с 12 по 15 июня будут прохладными и дождливыми. В отдельных районах ожидаются грозы. В грядущий четверг будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в свою очередь подтвердил, что хоть первые летние дни подарили москвичам жару и сильные ливни, теперь погода успокоится.