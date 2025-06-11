«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Московской области до 12 июня

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о том, что праздничные дни в Москве и Московской области с 12 по 15 июня будут прохладными и дождливыми. В отдельных районах ожидаются грозы. В грядущий четверг будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.