Миколог Дьяков: тропические грозы приведут к грибному буму в Подмосковье

Грибной бум случится в подмосковных лесах в выходные. Об этом aif.ru рассказал ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ им. Ломоносова Максим Дьяков.
По словам эксперта, погода, которая установится уже с пятницы в столичном регионе, — идеальная для активного роста грибов.
«Температура воздуха выше +20 и обильные дожди приведут к тому, что в лесах будет влажно и тепло, это то, что грибы любят больше всего. — объяснил Дьяков. — В лесах будет много белых, боровиков, подосиновиков, маслят и подберезовиков».
По словам эксперта, пик роста грибов придется на вторые сутки после начала затяжных дождей.
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