Миколог Дьяков: тропические грозы приведут к грибному буму в Подмосковье

«Температура воздуха выше +20 и обильные дожди приведут к тому, что в лесах будет влажно и тепло, это то, что грибы любят больше всего. — объяснил Дьяков. — В лесах будет много белых, боровиков, подосиновиков, маслят и подберезовиков».