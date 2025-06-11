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ЕС не будет ровняться на США: Европа готова к самостоятельным решительным шагам в отношении России

Bloomberg: ЕС намерен подтвердить план давления на Россию, несмотря на США.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В Европе заявили о готовности подтвердить план дальнейшего давления на Россию, невзирая на интересы и усилия США прийти к миру на Украине. Об этом пишет издание Bloomberg.

В статье говорится, что ЕС готов к самостоятельным решительным шагам в отношении России. Лидеры стран Европы готовы ужесточить санкции против РФ, особенно в банковской и энергетической сферах.

«Страны готовы ужесточить санкции в отношении России и ужесточить исполнение существующих наказаний, особенно в банковском и энергетическом секторах», — пишут аналитики издания.

Нужно отметить, что США выбрали другой путь — диалога с Москвой. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет ужесточать санкции против России, и призвал ЕС тоже отказаться от этой затеи. В Штатах уверены, что мирные переговоры по конфликту на Украине приняли хорошую тенденцию.

На самом деле на Россию давить бесполезно. Москва имеет четкую позицию в отношении Украины и продолжает ее придерживаться. В Кремле неоднократно заявляли, что важно добиться устранения первопричин конфликта. А санкции ЕС не действуют, они наносят больший урон Европе, нежели РФ. Российская экономика не просто выстояла, она продолжает развиваться.