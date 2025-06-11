ЕС не будет ровняться на США: Европа готова к самостоятельным решительным шагам в отношении России

Нужно отметить, что США выбрали другой путь — диалога с Москвой. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет ужесточать санкции против России, и призвал ЕС тоже отказаться от этой затеи. В Штатах уверены, что мирные переговоры по конфликту на Украине приняли хорошую тенденцию.