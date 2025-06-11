NutriRes: миндаль может снижать уровень плохого холестерина в крови

Ежедневное потребление миндаля может помочь снизить уровень «плохого» холестерина в крови и тем самым снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли специалисты из Института Лайнуса Полинга и Колледжа здравоохранения Университета штата Орегон.
В исследовании участвовали взрослые добровольцы, страдающие метаболическим синдромом — состоянием, включающим абдоминальное ожирение, повышенное давление, высокий уровень сахара в крови, низкий «хороший» холестерин и повышенные триглицериды. Результате работы опубликованы в журнале Nutrition Research.
Испытуемых разделили на две группы: одна группа в течение 12 недель ежедневно потребляла около 45 миндальных орехов (примерно 320 ккал), а другая получала аналогичное количество калорий в виде крекеров.
Уже через четыре недели у участников, употреблявших миндаль, зафиксировали рост уровня витамина Е — важного антиоксиданта, защищающего клетки от вредного воздействия свободных радикалов. Кроме того, у них наблюдалось снижение общего и «плохого» холестерина, который способствует образованию атеросклеротических бляшек. Также были отмечены улучшения в работе кишечника и уменьшение объема талии.
По словам авторов исследования, дефицит витамина Е широко распространен среди населения, и регулярное употребление миндаля может стать эффективным средством его восполнения. Учёные рекомендуют включать этот орех в рацион людям без аллергии и других противопоказаний, особенно тем, кто находится в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям.
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