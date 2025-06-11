NutriRes: миндаль может снижать уровень плохого холестерина в крови

Уже через четыре недели у участников, употреблявших миндаль, зафиксировали рост уровня витамина Е — важного антиоксиданта, защищающего клетки от вредного воздействия свободных радикалов. Кроме того, у них наблюдалось снижение общего и «плохого» холестерина, который способствует образованию атеросклеротических бляшек. Также были отмечены улучшения в работе кишечника и уменьшение объема талии.