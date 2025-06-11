Суд присяжных признал продюсера Вайнштейна виновным в изнасиловании

Суд присяжных в Нью-Йорке в среду, 11 июня, признал голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании в рамках повторного разбирательства после отмены приговора апелляционной инстанцией.
В 2020 году Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу и приговорили к 23 годам заключения. Но в апреле 2024 года решение суда было отменено в связи с нарушениями в ходе процесса.
— Присяжные признали Вайнштейна виновным по одному из трех предъявленных ему обвинений — предполагаемое изнасилование бывшей помощницы, продюсера Мириам Хейли в 2006 году, — говорится в материале.
При этом Вайнштейна признали невиновным по обвинению в изнасиловании Каи Сокол в 2002 году — тогда она была 16-летней начинающей актрисой. Вердикт по третью обвинению, в изнасиловании начинающей актрисы Джессики Манн в 2013 году, присяжные еще не вынесли — совещание по этому процессу возобновится в четверг, 12 июня, передает агентство Reuters.
Во время дачи показаний против Харви Вайнштейна американка Мириам Хейли не смогла сдержать эмоции и расплакалась. Это произошло после того, как адвокат продюсера Дженнифер Бонджин уточнила, раздевалась ли обвинительница самостоятельно, и Хейли подчеркнула, что продюсер изнасиловал ее, а не наоборот. В ответ на это Бонджин заявила, что это должен решать суд присяжных.