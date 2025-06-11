Отец Гогунского отреагировал на слова сына о женщинах: «Плохо воспитывал»

Виталий Гогунский последнее время в центре внимания, а все из-за скандальных фраз, которые в последнее время все чаще произносит актер.
Сначала он заявил, что жена не может быть при нем в плохом настроении.
«У тебя плохое настроение? Иди в сад», — сказал он в интервью.
Затем попытался оправдаться, но вышло еще хуже. В итоге резонансные фразы актера разлетелись по Сети. На них отреагировала его бывшая жена Ирина Маирко, единственная дочь Милана и даже отец актера.
Евгений Дмитриевич проживает на территории Украины, но не стал отказываться от общения. В словах сына он увидел прежде всего свою ошибку.
— Наверное, плохо воспитывал, поэтому [он наговорил такое в интервью]", — сказал отец актера в беседе с Super.ru.
Вдаваться в детали и обсуждать конкретные заявления сына Евгений Дмитриевич не стал, предпочтя завершить разговор.