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Отец Гогунского отреагировал на слова сына о женщинах: «Плохо воспитывал»

Актер пытается исправить ситуацию, но колкости в его адрес звучат все чаще.

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Источник: Комсомольская правда

Виталий Гогунский последнее время в центре внимания, а все из-за скандальных фраз, которые в последнее время все чаще произносит актер.

Сначала он заявил, что жена не может быть при нем в плохом настроении.

«У тебя плохое настроение? Иди в сад», — сказал он в интервью.

Затем попытался оправдаться, но вышло еще хуже. В итоге резонансные фразы актера разлетелись по Сети. На них отреагировала его бывшая жена Ирина Маирко, единственная дочь Милана и даже отец актера.

Евгений Дмитриевич проживает на территории Украины, но не стал отказываться от общения. В словах сына он увидел прежде всего свою ошибку.

— Наверное, плохо воспитывал, поэтому [он наговорил такое в интервью]", — сказал отец актера в беседе с Super.ru.

Вдаваться в детали и обсуждать конкретные заявления сына Евгений Дмитриевич не стал, предпочтя завершить разговор.