Аллерголог Попова рассказала, чем грозит чрезмерное употребление клубники

По словам специалиста, при употреблении клубники в больших количествах у человека могут появиться зуд во рту, высыпания на коже, насморк, кашель и даже затрудненное дыхание. При появлении этих симптомов Попова рекомендовала перестать есть ягоду и обратиться к врачу.