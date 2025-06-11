Белый дом назвал Газу непригодной для жизни

Американская администрация считает сектор Газа в настоящее время непригодным для жизни и нуждающимся в восстановлении, что возможно только при прекращении текущего конфликта. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Она отметила, что президент США Дональд Трамп считает ситуацию в Газе крайне плачевной и реалистично оценивает обстановку в регионе.
— Очевидно, что Газа — это непригодное для жизни место. Ее нужно восстановить с помощью наших партнеров, и президент хочет, чтобы это произошло, — приводит ее слова ТАСС.
По ее словам, освобождение заложников и «скорейшее прекращение этого конфликта» — главный приоритет Вашингтона.
19 мая израильские военные начали сносить индонезийскую больницу, расположенную на севере Сектора Газа. По данным телеканала Al Jazeera, в здании тогда оставались заблокированными не менее 55 человек.
До этого стало известно, что армия обороны Израиля начала широкомасштабное наступление в Секторе Газа против радикального палестинского движения ХАМАС в рамках операции «Колесницы Гидеона».
Ранее Дональд Трамп обратился к ХАМАС с требованием незамедлительно освободить всех заложников и вернуть тела погибших израильтян. На тот момент палестинское движение по-прежнему не соглашалось принять план, предложенный специальным посланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом.