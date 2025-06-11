В США разработали вакцину против рака поджелудочной железы

Исследователи из Университета Кейс Вестерн Резерв и Кливлендской клиники создали вакцину против рака поджелудочной железы, который является одним из самых смертоносных видов онкологических заболеваний. Об этом пишет пресс-служба университета.
Сообщается, что вакцина «обучает» иммунную систему распознавать и атаковать опухолевые клетки, используя специально созданные антигены, которые позволяют отличать вредные клетки от здоровых.
Уточняется, что в ходе доклинических испытаний у половины подопытных животных с аденокарциномой поджелудочной железы через несколько месяцев не осталось следов онкологического заболевания.
Создатели вакцины рассказали, что ее планируется вводить в три этапа, а также комбинировать с препаратами, усиливающими иммунный ответ. Исследователи отмечают, что в будущем их вакцина может использоваться не только для лечения, но и для профилактики у людей с наследственной предрасположенностью.
Напомним, ранее доктор медицинских наук Аркадий Беджанян рассказал о возможных причинах, по которым физическая активность способна снижать вероятность развития онкологических заболеваний.