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В США разработали вакцину против рака поджелудочной железы

Вакцина «обучает» иммунную систему распознавать и атаковать опухолевые клетки, используя специально созданные антигены.

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Источник: Аргументы и факты

Исследователи из Университета Кейс Вестерн Резерв и Кливлендской клиники создали вакцину против рака поджелудочной железы, который является одним из самых смертоносных видов онкологических заболеваний. Об этом пишет пресс-служба университета.

Сообщается, что вакцина «обучает» иммунную систему распознавать и атаковать опухолевые клетки, используя специально созданные антигены, которые позволяют отличать вредные клетки от здоровых.

Уточняется, что в ходе доклинических испытаний у половины подопытных животных с аденокарциномой поджелудочной железы через несколько месяцев не осталось следов онкологического заболевания.

Создатели вакцины рассказали, что ее планируется вводить в три этапа, а также комбинировать с препаратами, усиливающими иммунный ответ. Исследователи отмечают, что в будущем их вакцина может использоваться не только для лечения, но и для профилактики у людей с наследственной предрасположенностью.

Напомним, ранее доктор медицинских наук Аркадий Беджанян рассказал о возможных причинах, по которым физическая активность способна снижать вероятность развития онкологических заболеваний.