В США разработали вакцину против рака поджелудочной железы

Создатели вакцины рассказали, что ее планируется вводить в три этапа, а также комбинировать с препаратами, усиливающими иммунный ответ. Исследователи отмечают, что в будущем их вакцина может использоваться не только для лечения, но и для профилактики у людей с наследственной предрасположенностью.