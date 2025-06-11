Миколог Дьяков назвал смертельно опасный гриб, заполонивший леса

Миколог предостерег от ложных грибов, которых сейчас больше всего в подмосковных лесах.
«Самый опасный из них — галерина маргината, ее еще называют галериной окаймленной. Обычно употребление ее в пищу заканчивается летальным исходом, потому что в этом грибе много амонитина — токсина бледной поганки», — рассказал aif.ru ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ им. Ломоносова Максим Дьяков.
Эксперт отметил, что этот ядовитый гриб выглядит в точности как летние опята.
«Поэтому рекомендую не собирать в июне опят вообще, игнорировать их в лесу, хотя этих грибов сейчас будет очень много», — посоветовал Дьяков.
Еще один ложный гриб, который сейчас активно растет, — желчный гриб, горчак. Обычно его путают с белым или подберезовиком.
«Он не убивает того, кто его съест, — заметил Дьяков. — Но, попав на сковородку, неизбежно портит все блюдо, делая его горьким — жареные грибы останется только выбросить».
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