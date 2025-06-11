Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миколог Дьяков назвал смертельно опасный гриб, заполонивший леса

Грибной сезон в лесах Подмосковья будет массово открыт в грядущие длинные выходные.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Миколог предостерег от ложных грибов, которых сейчас больше всего в подмосковных лесах.

«Самый опасный из них — галерина маргината, ее еще называют галериной окаймленной. Обычно употребление ее в пищу заканчивается летальным исходом, потому что в этом грибе много амонитина — токсина бледной поганки», — рассказал aif.ru ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ им. Ломоносова Максим Дьяков.

Эксперт отметил, что этот ядовитый гриб выглядит в точности как летние опята.

«Поэтому рекомендую не собирать в июне опят вообще, игнорировать их в лесу, хотя этих грибов сейчас будет очень много», — посоветовал Дьяков.

Еще один ложный гриб, который сейчас активно растет, — желчный гриб, горчак. Обычно его путают с белым или подберезовиком.

«Он не убивает того, кто его съест, — заметил Дьяков. — Но, попав на сковородку, неизбежно портит все блюдо, делая его горьким — жареные грибы останется только выбросить».

Ранее эксперт Тихомиров рассказал, где искать первые грибы.