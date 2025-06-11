Миколог Дьяков назвал смертельно опасный гриб, заполонивший леса

«Самый опасный из них — галерина маргината, ее еще называют галериной окаймленной. Обычно употребление ее в пищу заканчивается летальным исходом, потому что в этом грибе много амонитина — токсина бледной поганки», — рассказал aif.ru ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ им. Ломоносова Максим Дьяков.