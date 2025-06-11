Aljazeera: почти 50 человек погибли в ЮАР из-за мощных снегопадов

В результате обильных снегопадов и последующего наводнения на восточном побережье Южно-Африканской Республики (ЮАР) погибли не менее 49 человек. Об этом стало известно 11 июня из сообщения портала Aljazeera, который цитирует заявление местных властей.
«По меньшей мере 49 человек стали жертвами наводнения, произошедшего в провинции Восточный Кейп в ЮАР после того, как в некоторые районы страны пришли сильные дожди и снегопады, вызванные экстремально холодным фронтом», — говорится в сообщении.
В результате природной катастрофы также были зафиксированы случаи гибели шести детей, которые находились в автобусе во время наводнения. Ещё четверо детей пропали без вести. По словам главы правительства Восточно-Капской провинции Оскара Мабуяне, число жертв, вероятно, будет расти.
Напомним, в 2024 году снегопад в ЮАР парализовал движение на дорогах страны. Застрявшим на дорогах ЮАР водителям помогали гуманитарные организации.