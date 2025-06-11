Aljazeera: почти 50 человек погибли в ЮАР из-за мощных снегопадов

В результате природной катастрофы также были зафиксированы случаи гибели шести детей, которые находились в автобусе во время наводнения. Ещё четверо детей пропали без вести. По словам главы правительства Восточно-Капской провинции Оскара Мабуяне, число жертв, вероятно, будет расти.