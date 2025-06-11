В Иркутской области наградили мужчин, принимавших участие в отражении атак БПЛА на аэродромы

В своем Telegram-канале он сообщил, что среди тех, кто сбивал дроны, были трое сотрудников полиции из города Усолье-Сибирское. Кроме того, в нейтрализации беспилотных летательных аппаратов принимал участие военнослужащий по имени Алексей, находившийся в тот момент вне службы. Глава региона подчеркнул, что, к счастью, все успели покинуть опасную зону до взрыва автомобиля.