Султан Омана Тарек Аль Саид поздравил Путина с Днем России

Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид поздравил президента России Владимира Путина с Днем России. Он направил поздравительную телеграмму по случаю праздника. Об этом указывается в сообщении от пресс-службы султана Омана.
В сообщении, опубликованном информационным агентством Омана, говорится о том, что правитель выразил свои наилучшие пожелания президенту Российской Федерации Владимиру Путину и всему российскому народу. Он пожелал им благополучия, здоровья и процветания.
Нужно отметить, что в этом году исполнилось 40 лет со дня установления дипломатических отношений между Оманом и Россией. По этому случаю султан Омана прибыл в Москву в апреле 2025 года. Политики провели официальную встречу, на которой договорились о дальнейшем развитии дипломатических отношений между странами. Кроме того, был подписан договор о взаимном отказе от визовых требований для граждан с обычными паспортами.