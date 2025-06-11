Султан Омана Тарек Аль Саид поздравил Путина с Днем России

Нужно отметить, что в этом году исполнилось 40 лет со дня установления дипломатических отношений между Оманом и Россией. По этому случаю султан Омана прибыл в Москву в апреле 2025 года. Политики провели официальную встречу, на которой договорились о дальнейшем развитии дипломатических отношений между странами. Кроме того, был подписан договор о взаимном отказе от визовых требований для граждан с обычными паспортами.