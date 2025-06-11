Россиянам в США рассылают приглашения на протесты в Вашингтоне

«Привет, это Блэр. Я собираюсь на митинг “Без короля” 14 июня, потому что устала наблюдать, как Трамп ставит себя выше закона, и я не одинока в этом. По всей стране проходит более 1800 митингов — повсюду люди приходят, чтобы сказать “нет королю”. Если вы чувствуете разочарование, то это ваш момент», — говорится в сообщении.