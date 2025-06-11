Россиянам в США рассылают приглашения на протесты в Вашингтоне

С 7 июня в США проходят массовые протесты на фоне массовых задержаний нелегальных мигрантов. Беспорядки перекинулись в Кентукки и Джорджию, самые массовые шествия, где люди поджигают машины и кидают камни в полицейских, происходят в Лос-Анджелесе.
В Вашингтоне все тихо, но только пока. Так считает россиянка, живущая в США, Татьяна Бабикова. Два дня назад на ее номер телефона пришло странное сообщение от неизвестной, она поделилась им с aif.ru.
«Привет, это Блэр. Я собираюсь на митинг “Без короля” 14 июня, потому что устала наблюдать, как Трамп ставит себя выше закона, и я не одинока в этом. По всей стране проходит более 1800 митингов — повсюду люди приходят, чтобы сказать “нет королю”. Если вы чувствуете разочарование, то это ваш момент», — говорится в сообщении.
Татьяна в протестах участвовать не собирается.
«У меня много вопросов к поведению протестующих. Думаю, что это все спонсируется определенными людьми. Они хотят созвать побольше людей», — сообщила она aif.ru.