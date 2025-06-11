Reuters: США планируют эвакуировать дипломатов из Ирака на фоне иранских угроз

США рассматривают возможность эвакуации своего посольства в Ираке из-за возросших рисков безопасности в регионе. Об этом в среду, 11 июня, сообщило агентства Reuters со ссылкой на источники в иракских службах безопасности и американском правительстве.
Уточняется, что Госдепартамент намерен отдать распоряжение об отъезде сотрудников посольства в Багдаде. Решение принято на фоне угроз со стороны иранского Минобороны нанести удары по американским базам в зоне досягаемости Тегерана, если ядерные переговоры не принесут результатов.
Предполагается, что эвакуация американских дипломатов будет осуществляться «коммерческими способами», однако американские военные готовы оказать помощь в случае необходимости. В то же время, работа крупнейшей американской базы Аль-Удейд в Катаре продолжается в обычном режиме, и приказа об эвакуации посольства США в Катаре не поступало, говорится в сообщении.
Израиль в начале мая оповестил администрацию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что готовится атаковать ядерные объекты Ирана. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху может отдать приказ о нанесении удара по Ирану даже в том случае, если США заключат сделку с Тегераном.
19 мая израильские военные начали сносить индонезийскую больницу, расположенную на севере сектора Газа. По данным телеканала Al Jazeera, в здании тогда оставались заблокированными не менее 55 человек.
Днем ранее стало известно, что армия обороны Израиля начала широкомасштабное наступление в секторе Газа против радикального палестинского движения ХАМАС в рамках операции «Колесницы Гидеона».