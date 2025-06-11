Reuters: США планируют эвакуировать дипломатов из Ирака на фоне иранских угроз

Предполагается, что эвакуация американских дипломатов будет осуществляться «коммерческими способами», однако американские военные готовы оказать помощь в случае необходимости. В то же время, работа крупнейшей американской базы Аль-Удейд в Катаре продолжается в обычном режиме, и приказа об эвакуации посольства США в Катаре не поступало, говорится в сообщении.