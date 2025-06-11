В Таиланде прошел торжественный прием по случаю Дня России

«У наших отношений крепкий фундамент, заложенный еще в XIX веке. С того времени было достигнуто множество важных целей. Сегодня отношения наших стран, как в двустороннем, так и в многостороннем формате, развиты во множестве областей: в политике и безопасности, в экономике и торговле, науке и технологиях, в образовании и культуре», — сказал российский посол.