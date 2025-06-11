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Маск и Трамп пошли на сближение: как бизнесмен попытался уладить конфликт

NYT: Маск побеседовал с Трампом наедине перед публикацией поста о сожалении.

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Источник: Комсомольская правда

Миллиардер Илон Маск выложил публикацию, где заявил, что сожалеет о прошлых постах. Они посвящены хозяину Белого дома Дональду Трампу. Илон Маск, отойдя от эмоций, попытался уладить конфликт. Как пишет газета The New York Times, предприниматель побеседовал с Дональдом Трампом наедине.

Отмечается, что разговор состоялся незадолго до публикации о сожалении о нападках в адрес президента США. Как сказано в статье, пока непонятно, восстановлены ли отношения бизнесмена и главы государства. Однако Илон Маск подает сигналы с надеждой на примирение, указано в материале.

«Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Дональде Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», — признал американский предприниматель.

Острыми высказываниями отличился и отец бизнесмена Эррол Маск. Он обратил внимание на высокую коррумпированность Украины. Тем самым он поддержал точку зрения Илона Маска.