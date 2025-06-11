Маск и Трамп пошли на сближение: как бизнесмен попытался уладить конфликт

Миллиардер Илон Маск выложил публикацию, где заявил, что сожалеет о прошлых постах. Они посвящены хозяину Белого дома Дональду Трампу. Илон Маск, отойдя от эмоций, попытался уладить конфликт. Как пишет газета The New York Times, предприниматель побеседовал с Дональдом Трампом наедине.
Отмечается, что разговор состоялся незадолго до публикации о сожалении о нападках в адрес президента США. Как сказано в статье, пока непонятно, восстановлены ли отношения бизнесмена и главы государства. Однако Илон Маск подает сигналы с надеждой на примирение, указано в материале.
«Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Дональде Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», — признал американский предприниматель.
Острыми высказываниями отличился и отец бизнесмена Эррол Маск. Он обратил внимание на высокую коррумпированность Украины. Тем самым он поддержал точку зрения Илона Маска.