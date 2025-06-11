Маск и Трамп пошли на сближение: как бизнесмен попытался уладить конфликт

Отмечается, что разговор состоялся незадолго до публикации о сожалении о нападках в адрес президента США. Как сказано в статье, пока непонятно, восстановлены ли отношения бизнесмена и главы государства. Однако Илон Маск подает сигналы с надеждой на примирение, указано в материале.