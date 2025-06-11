Москвичам рассказали, когда погода вернется в норму

«В начале следующей недели погода в Москве станет летней, ночи станут чуть теплее, в пределах плюс 10 — плюс 12 градусов, а дневная температура составит 18−23 градуса. Постепенно, после праздников, на следующей неделе погода вернется в климатическую норму», — рассказала Позднякова.