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Москвичам рассказали, когда погода вернется в норму

Погода в Московском регионе вернется в норму в начале следующей недели.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Москву ждет по-настоящему летняя погода в начале следующей недели — она вернется к климатической норме, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В начале следующей недели погода в Москве станет летней, ночи станут чуть теплее, в пределах плюс 10 — плюс 12 градусов, а дневная температура составит 18−23 градуса. Постепенно, после праздников, на следующей неделе погода вернется в климатическую норму», — рассказала Позднякова.