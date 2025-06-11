Ежегодно лечение в Гомельской областной специализированной клинической больнице проходят около 13 тыс. пациентов

11 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно в стационарном отделении Гомельской областной специализированной клинической больнице, которое рассчитано более чем на 300 коек, оказывается помощь около 13 тыс. пациентам. Учреждение здравоохранения было основано в 1984 году и уже долгое время коллектив врачей и хирургов оказывает помощь населению в различных областях медицины. Так, ежедневно здесь проводятся офтальмологические и ЛОР- операции, лечебно-диагностические процедуры, в том числе и в сфере микрохирургии глаза. -0-