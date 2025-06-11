В четверг, 12 июня, граждане РФ отметят День России. Президент Республики Сербской Милорад Додик обратился к жителям с поздравлением. Он охарактеризовал этот день как символ свободы, независимости и единства. Соответствующее поздравление опубликовали на сайте президента Республики.
Милорад Додик также акцентировал внимание на достижениях страны и ее стремлении к прогрессу. Глава государства выразил, в том числе, уважение «братскому народу». Он сообщил, что страна надеется на более тесное сотрудничество с Москвой.
«Уважаемый господин президент, уважаемые граждане Российской Федерации! От имени граждан Республики Сербской и от себя лично искренне поздравляю вас с 12 июня — Днем России, государственным праздником, символизирующим свободу, независимость и единство русского народа», — обратился Милорад Додик.
С поздравлением ко Дню России выступил и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид. Он пожелал стране процветания и благополучия.