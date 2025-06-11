В Ростовской области рассчитали индекс шашлыка

Так, куриный шашлык подорожал на 7%, а свиной на 9%. Однако больше всех в цене вырос лук для шашлыка — с 39 рублей до 70. Стоимость увеличилась на 79%. Причиной стал неурожай Причина — неурожай 2023 года из-за плохих погодных условий. Отечественные запасы иссякли, и в магазинах появился более дорогой импортный продукт.