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В Ростовской области рассчитали индекс шашлыка

Лук дороже мяса: как изменились цены на шашлык в Ростовской области.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Пока жители Ростовской области готовятся к традиционным июньским пикникам, Банк России обнародовал любопытную статистику — «индекс шашлыка». Оказалось, что за год летнее блюдо заметно подорожало, причем неожиданным образом.

Так, куриный шашлык подорожал на 7%, а свиной на 9%. Однако больше всех в цене вырос лук для шашлыка — с 39 рублей до 70. Стоимость увеличилась на 79%. Причиной стал неурожай Причина — неурожай 2023 года из-за плохих погодных условий. Отечественные запасы иссякли, и в магазинах появился более дорогой импортный продукт.

Свинина подорожала из-за сокращения производства и увеличения затрат животноводов. А вот курятина, напротив, немного снизилась в цене благодаря увеличению предложения от российских птицефабрик.

Несмотря на подорожание, «шашлычная корзина» растет медленнее общей инфляции. В апреле 2025 года инфляция в Ростовской области составила 10,7%, по стране 10,2%.

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