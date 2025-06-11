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Новое вооружение и ОПК: о чем заявил Путин на совещании по вопросам обороны

Оборонно-промышленный комплекс России оперативно увеличивает производство новых видов вооружений, которые показали эффективность в боях. Растет объем поставок оружия в армию для нужд спецоперации. Об этом президент РФ Путин говорил на совещании по вопросам государственной программы вооружений. Глава государства поручил правительству решить проблемные вопросы в сфере ОПК. Подробности — в материале URA.RU.

Как создавалась новая Россия

Путин уточнил госпрограмму по развитию ОПК.

Оборонно-промышленный комплекс России оперативно увеличивает производство новых видов вооружений, которые показали эффективность в боях. Растет объем поставок оружия в армию для нужд спецоперации. Об этом президент РФ Путин говорил на совещании по вопросам государственной программы вооружений. Глава государства поручил правительству решить проблемные вопросы в сфере ОПК. Подробности — в материале URA.RU.

Путин уделил особое внимание ядерной триаде.

Ядерное оружие модернизируетсяФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ.

Ядерная триада была и остается гарантом суверенитета России. В стратегических ядерных силах доля современных образцов вооружения и техники уже составляет уже 95%. Это самый высокий показатель среди всех ядерных держав мира, заявил Путин на совещании по вопросам ОПК. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Президент отметил, что эти успехи достигнуты с учетом опыта СВО, который стал основой для дальнейшего совершенствования стратегических сил. По его словам, Россия продолжает модернизировать свои вооружения, повышая их эффективность и надежность. Глава государства отдельно обратил внимание на важность поддержания высокого уровня боеготовности ядерных сил и интеграции новых технологий в их развитие.

Президент РФ поручил нарастить боевой потенциал Сухопутных войск.

Сухопутные войска получают необходимые вооруженияФото: Владимир Жабриков © URA.RU.

В новой госпрограмме вооружений акцент должен быть сделан на создании самых современных систем, которые будут определять облик армии и флота на перспективу. Важно всемерно учитывать опыт СВО, подчеркнул Путин в эфире «Россия 24».

По его словам, развитие военно-технического сотрудничества и внедрение передовых технологий, включая искусственный интеллект, способствуют укреплению позиций РФ на мировом рынке вооружений. Опыт, полученный Россией в ходе СВО, также активно анализируется зарубежными государствами.

Путин дал важнейшее поручение.

Путин оценил снабжение армииФото: Роман Наумов © URA.RU.

Президент РФ дал задание вице-премьеру правительства Денису Мантурову проработать вопрос обслуживания новейшего вооружения в армии. Путин также обратил внимание на снабжение запчастями передовых образцов военной техники.

Глава государства заявил о необходимости повышать экспортный потенциал отечественного вооружения. Особенно тех образцов, которые прошли испытания не на полигоне, а в реальных боевых действиях высокой интенсивности и подтвердили свою надежность, сказал Путин на совещании по вопросам развития ОПК.

Президент считает оперативными меры по поставкам вооружений для СВО.

Путин назвал оперативными меры по увеличению поставок в армию новейших вооружений и техники для решения задач специальной военной операции. Он добавил на совещании по вопросам ОПК, что задачи перевооружения решаются и выполняются в кратчайшие сроки.

Путин приказал не ставить новые виды вооружений «в чистом поле».

Строятся новые базыФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ.

Российский лидер подчеркнул, что под новые системы вооружения необходимо заблаговременно построить базы, аэродромы и арсеналы. Он обратил внимание коллег на совещании по вопросам ОПК, что финансирование военных объектов важно прописать в госпрограмме.

«Когда руководители просят перенести эти расходы на другие, более важные, казалось бы, статьи. Но к чему это приводит? К тому, что появляется новая система вооружений, а потом в чистом поле становится», заявил Путин.

Россия своевременно усилила развитие ОПК.

Увеличен выпуск беспилотниковФото: Роман Наумов © URA.RU.

Путин подчеркнул, что страна еще 10 лет назад начала реализацию важных решений по развитию оборонно-промышленного комплекса.

Он добавил на совещании, что это дает возможность производить необходимые объемы современных вооружений и техники для армии.

Госпрограмму вооружений надо увязать с программой развития ОПК.

Госпрограмма производства вооружений с 2027 по 2036 год должна быть увязана с программой развития ОПК России. Сроки реализации надо синхронизировать, отметил Путин.

«В госпрограмму нужно в обязательном в порядке включить достаточные объемы и номенклатуры вооружения и техники для обеспечения текущих нужд и перспективных потребностей. А для этого надо увязать ее по срокам и мероприятиям с программой развития оборонно-промышленного комплекса России», подчеркнул Путин на совещании.