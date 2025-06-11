Новое вооружение и ОПК: о чем заявил Путин на совещании по вопросам обороны

Ядерная триада была и остается гарантом суверенитета России. В стратегических ядерных силах доля современных образцов вооружения и техники уже составляет уже 95%. Это самый высокий показатель среди всех ядерных держав мира, заявил Путин на совещании по вопросам ОПК. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Президент отметил, что эти успехи достигнуты с учетом опыта СВО, который стал основой для дальнейшего совершенствования стратегических сил. По его словам, Россия продолжает модернизировать свои вооружения, повышая их эффективность и надежность. Глава государства отдельно обратил внимание на важность поддержания высокого уровня боеготовности ядерных сил и интеграции новых технологий в их развитие.