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Миколог Дьяков назвал день, когда грибов в лесах будет больше всего

За грибами лучше идти рано утром через 48 часов после начала затяжных дождей, поделился секретом эксперт.

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Источник: Аргументы и факты

Миколог Максим Дьяков дал советы, когда и где больше всего шансов собрать полную корзину грибов в наступающие длинные выходные.

«Максимум грибов будет в подмосковных лесах через 2 дня после начала дождей, — уточнил он в беседе с aif.ru. — То есть если дожди “зарядят” с утра пятницы, рано утром в воскресение стоит идти по грибы».

Будут полны грибами леса и всю следующую неделю, когда погода будет стоять дождливая, но с высокими дневными температурами. «Для белых, подберезовиков и подосиновиков это идеальное время, их будет море», — считает эксперт.

Ориентироваться при походе за грибами стоит на состояние лесной подстилки: она должна быть влажной, советует Дьяков. Самые грибные места — это опушки леса, нет необходимости идти сильно вглубь.

Ранее миколог Вишневский прокомментировал найденный в Петербурге гриб-зомби.