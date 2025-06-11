Миколог Дьяков назвал день, когда грибов в лесах будет больше всего

Миколог Максим Дьяков дал советы, когда и где больше всего шансов собрать полную корзину грибов в наступающие длинные выходные.
«Максимум грибов будет в подмосковных лесах через 2 дня после начала дождей, — уточнил он в беседе с aif.ru. — То есть если дожди “зарядят” с утра пятницы, рано утром в воскресение стоит идти по грибы».
Будут полны грибами леса и всю следующую неделю, когда погода будет стоять дождливая, но с высокими дневными температурами. «Для белых, подберезовиков и подосиновиков это идеальное время, их будет море», — считает эксперт.
Ориентироваться при походе за грибами стоит на состояние лесной подстилки: она должна быть влажной, советует Дьяков. Самые грибные места — это опушки леса, нет необходимости идти сильно вглубь.
Ранее миколог Вишневский прокомментировал найденный в Петербурге гриб-зомби.