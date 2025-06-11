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Синоптик рассказала, когда в Москву вернется по-настоящему летняя погода

По-настоящему летняя погода вернется в Москву в начале следующей неделе.

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По-настоящему летняя погода вернется в Москву в начале следующей неделе. Такой прогноз сделала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

В начале следующей семидневки погода в столице России вернется к климатической норме. Воздух прогреется до плюс 23 градусов.

«В начале следующей недели погода в Москве станет летней, ночи станут чуть теплее, в пределах плюс 10 — плюс 12 градусов, а дневная температура составит 18−23 градуса. Постепенно, после праздников, на следующей неделе погода вернется в климатическую норму», — сообщила Позднякова агентству РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Южной Африке из-за последствий снегопадов погибли почти 50 человек.