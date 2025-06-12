Daily Beast: Синяк на руке Трампа вновь привлек внимание общественности

Кроме того, основатель компаний SpaceX и Tesla и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск, 31 мая, отвечая на вопрос о природе синяка под глазом, с которым он пришел на прощальную пресс-конференцию в Белый дом, пошутил о непричастности Франции к этому инциденту.