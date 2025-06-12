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Daily Beast: Синяк на руке Трампа вновь привлек внимание общественности

На правой руке президента США Дональда Трампа вновь заметили синяк, который ранее объяснялся частыми рукопожатиями политика. Об этом сообщает издание Daily Beast.

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На правой руке президента США Дональда Трампа вновь заметили синяк, который ранее объяснялся частыми рукопожатиями политика. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Как отмечается в публикации, синяк был замечен во вторник, 10 июня, во время выступления Трампа перед ветеранами на военной базе Форт-Брэгг в Северной Каролине, а также накануне, 9 июня, на конференции Invest America Roundtable.

Издание отмечает, что в какой-то момент Трамп «поднял руку, и под костяшками его пальцев показалось коричневатое пятно», говорится в сообщении.

24 февраля журналисты во время встречи Дональда Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном заметили большой синяк на руке американского лидера. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт пояснила, что синяк возник на его руке из-за частых рукопожатий, поскольку он «постоянно работает и пожимает руки каждый день».

Кроме того, основатель компаний SpaceX и Tesla и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск, 31 мая, отвечая на вопрос о природе синяка под глазом, с которым он пришел на прощальную пресс-конференцию в Белый дом, пошутил о непричастности Франции к этому инциденту.