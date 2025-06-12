Daily Beast: Синяк на руке Трампа вновь привлек внимание общественности

На правой руке президента США Дональда Трампа вновь заметили синяк, который ранее объяснялся частыми рукопожатиями политика. Об этом сообщает издание Daily Beast.
Как отмечается в публикации, синяк был замечен во вторник, 10 июня, во время выступления Трампа перед ветеранами на военной базе Форт-Брэгг в Северной Каролине, а также накануне, 9 июня, на конференции Invest America Roundtable.
Издание отмечает, что в какой-то момент Трамп «поднял руку, и под костяшками его пальцев показалось коричневатое пятно», говорится в сообщении.
24 февраля журналисты во время встречи Дональда Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном заметили большой синяк на руке американского лидера. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт пояснила, что синяк возник на его руке из-за частых рукопожатий, поскольку он «постоянно работает и пожимает руки каждый день».