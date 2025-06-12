Что можно и нельзя делать в Исакиев день 12 июня на Змеиный праздник

Православная церковь 12 июня вспоминает святого Исаакия Далматского. В народе принято отмечать Исакиев день. Вместе с тем есть еще одно название — Змеиный праздник. Все дело в том, что 12 июня змеи собираются в стаи и отправляются на так называемые змеиные свадьбы.
Что нельзя делать 12 июня.
Не рекомендуется в указанную дату посещать лес. Это связано с тем, что укусы змеи были особо опасными. Кроме того, не следует охотиться на птицу. В Исакиев день запрещено давать в займы. Предки верили, что подобное может привести к финансовым сложностям.
Что можно делать 12 июня.
По традиции, в указанный день занимались работами на огороде, а также высаживали бобы. Кроме того, 12 июня было принято гадать. Считалось, что гадания были самыми достоверными.
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