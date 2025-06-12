Что можно и нельзя делать в Исакиев день 12 июня на Змеиный праздник

Не рекомендуется в указанную дату посещать лес. Это связано с тем, что укусы змеи были особо опасными. Кроме того, не следует охотиться на птицу. В Исакиев день запрещено давать в займы. Предки верили, что подобное может привести к финансовым сложностям.