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Народный календарь. Почему нельзя купаться в открытых водоемах 15 июня

Православные 15 июня вспоминают святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского. В народном календаре эта дата получила название Никифор — Вьюн Зеленый или Никифор Дубодер. В этот день девушки из цветка вьюнка плели венки, а хозяйки пекли караваи.

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Православные 15 июня вспоминают святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского. В народном календаре эта дата получила название Никифор — Вьюн Зеленый или Никифор Дубодер. В этот день девушки из цветка вьюнка плели венки, а хозяйки пекли караваи.

Считалось, что 15 июня нельзя носить вещи с металлической фурнитурой. Тот, кто ослушается запрета, столкнется с серьезными жизненными трудностями. Побороть их помогут только выдержка и хладнокровие.

В народе существовала примета, что в эту дату женщинам нельзя подметать полы. В противном случае вместе с мусором можно вымести здоровье, благополучие и финансовую стабильность. В этот день можно проводить только влажную уборку.

Также на Никифора нельзя купаться в открытых водоемах, стирать и полоскать в них белье, иначе русалки околдуют и унесут человека на дно.

Приметы погоды:

Солнце вечером за тучи зашло — к ненастью.

Соловей поет всю ночь — к хорошей погоде.

После продолжительной тихой погоды поднялся ветер — будет дождь.

Если на Никифора дождь пошел, значит, грибов много будет.

Именины отмечают: Константин, Андрей, Дмитрий, Ульяна, Иван, Петр, Марина, Мария.