День России и День гуляния с воздушным шариком: какие праздники отмечают в России и мире 12 июня

12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете республики. В 1991 году 12 июня было объявлено нерабочим днем, а в 1992 году был утвержден официальный праздник — День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, который в 2002 году был переименован в День России. В эту дату во многих населенных пунктах страны проводятся праздничные мероприятия, включающие концерты, патриотические акции, фестивали, тематические выставки и многое другое.