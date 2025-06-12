День России и День гуляния с воздушным шариком: какие праздники отмечают в России и мире 12 июня

12 июня отмечается один из главных государственных праздников — День России. Однако в эту дату справляют и другие торжества. Например, День гуляния с воздушным шариком и День Супермена.
День России.
12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете республики. В 1991 году 12 июня было объявлено нерабочим днем, а в 1992 году был утвержден официальный праздник — День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, который в 2002 году был переименован в День России. В эту дату во многих населенных пунктах страны проводятся праздничные мероприятия, включающие концерты, патриотические акции, фестивали, тематические выставки и многое другое.
День гуляния с воздушным шариком.
В День гуляния с воздушным шариком как дети, так и взрослые гуляют с воздушными шарами, общаются и веселятся. Воздушные шарики появились еще в глубокой древности, их изготавливали еще римляне и ацтеки, однако современный вид они приобрели в XIX веке благодаря физику Майклу Фарадею.
День Супермена.
В июне 1938 года вышел первый выпуск Action Comics, на страницах которого впервые появился Супермен. В июне 2013 года состоялась премьера фильма «Человек из стали», главным героем которого является Супермен, тогда же 12 июня и был учрежден День Супермена. В эту дату принято смотреть фильмы и мультфильмы с этим персонажем, читать комиксы, устраивать «косплеи» и другие тематические мероприятия.