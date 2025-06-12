Календарь на 12 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

12 июня отмечается День России, один из главных государственных праздников страны. Этот четверг и три следующих дня будут выходными. В мире вспоминают о важности борьбы с детским трудом и перекусывают фалафелем. В США отмечают День красных роз, а в Хельсинки — День города. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 12 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».