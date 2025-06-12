Календарь на 12 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

12 июня отмечается День России, один из главных государственных праздников страны. Этот четверг и три следующих дня будут выходными. В мире вспоминают о важности борьбы с детским трудом и перекусывают фалафелем. В США отмечают День красных роз, а в Хельсинки — День города. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 12 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 12 июня.
* ~День России~
12 июня отмечают один из самых главных государственных праздников — День России. Он символизирует национальное единство, гражданский мир и согласие, общую ответственность за настоящее и будущее страны. История праздника начинается 12 июня 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете России. Свое современное название он обрел в 2002 году.
В этом году в честь праздника россияне будут отдыхать четыре дня подряд — с 12 по 15 июня. По всей стране пройдут фестивали, форумы и флешмобы, спортивные мероприятия и концерты. В Москве торжественная программа запланирована в Кремлевском дворце и на ВДНХ, а жителей и гостей Санкт-Петербурга ждет фестиваль цветов, исторический фестиваль и масса концертов.
* ~Всемирный день борьбы с детским трудом~
Задача этой даты — привлечь внимание к проблеме детского труда во всем мире и мобилизовать усилия по ее искоренению. По данным Международной организацией труда, во многих странах детей по-прежнему заставляют работать на фермах, в шахтах, на фабриках, в сфере услуг, а также в качестве домашней прислуги. Из-за этого миллионы детей во всем мире лишены детства, возможности учиться и развиваться.
* ~Международный день фалафеля~
Этот неофициальный праздник посвящен популярной закуске — фалафелю. Небольшие шарики из измельченного нута или других бобовых, обжаренные во фритюре — типичное блюдо ближневосточной кухни. Праздновать День фалафеля придумал в 2012 году израильтянин Бен Ланг. Его идею быстро подхватили вегетарианские сообщества и любители бобовых по всему миру.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 12 июня в других странах.
День влюбленных — Бразилия. В отличие от большинства католического мира, в Бразилии День влюбленных отмечают не 14 февраля, а 12 июня. Это канун дня памяти святого Антония, который считается в стране покровителем брака. Однако никакого отношения к религии праздник не имеет — его придумали в середине XX века маркетологи, чтобы стимулировать людей покупать подарки и повысить традиционно проседающие летом продажи.
День Хельсинки — Финляндия. День столицы Финляндии отмечается с 1959 года. По традиции 12 июня городской совет вручает медали достойным гражданам, в Хельсинки проходят исторические экскурсии, концерты и ужины под открытым небом.
Дeнь кpacныx poз — США. Каждый год 12 июня американцы отмечают праздник, посвященный символу любви и романтики — красной розе. Эти цветы — гораздо больше, чем послание любви. Розы также известны своим ароматом, их выращивают для изготовления духов и заваривания чаев.
Фестиваль Баха в Лейпциге — Германия. Этот музыкальный фестиваль впервые прошел в Германии в 1904 году. Его организовали поклонники творчества Баха. Сегодня это масштабное музыкальное мероприятие — одно из самых ярких музыкальных событий в стране. В этом году фестиваль стартует 12 июня и продлится 10 дней.
Религиозные праздники 12 июня.
* День памяти иконы Богородицы, именуемой «Споручница грешных» Корецкая.
Эта древняя икона Божией Матери считалась благодатной и с давних времен бережно хранилась в замке корецких князей. В разные годы икона являла помощь страждущим, исцеляла людей от недугов. Сегодня святой образ хранится в Свято-Троицком Корецком женском монастыре.
* День памяти преподобного Исаакия Далматского.
Святой Исаакий Далматский жил в IV веке. Он был основателем Далматского монастыря под Константинополем и прославился как защитник христианской веры. Его имя связано со многими чудесами.
Народные праздники и приметы 12 июня.
* Исаакий Змеевик (Змеиный праздник).
День, когда церковь вспоминает святого Исаакия Далматского, по народным поверьям считался главным временем «змеиных свадеб». В этот период пресмыкающиеся действительно выползают из нор и укрытий, чтобы найти партнера и оставить потомство. 12 июня было не принято убивать встретившихся на пути гадов: считалось, что их родственники будут мстить.
Чтобы защититься от змей, в этот день носили в с собой кусочек марьина корня (разновидности пиона). Считалось, что пресмыкающиеся отпугивает его запах.
* Приметы.
Если трава утром суха, без капель росы — вечером жди дождя.
В лесу громко ухает сова — скоро похолодает.
С утра небо ясное — день будет погожий.
Фиалки головки опустили — скоро начнется дождь.
Шиповник пышно цветет — грядущая зима будет морозной.
Какие исторические события произошли 12 июня.
* 1429 год — французские войска под предводительством Жанны д’Арк разбили англичан в битве при Жаржо.
Дни рождения и юбилеи 12 июня.
* В 1898 году родился Михаил Кольцов — советский журналист, писатель, основатель и редактор журналов «Огонек», «Крокодил», «За рубежом».
* В 1915 году родился Дэвид Рокфеллер — американский банкир, глава дома Рокфеллеров.
Кто отмечает дни рождения.
* 76 лет исполняется Юрию Батурину — российскому космонавту и политику.
* 61 год исполняется Поле Маршалл — американской киноактрисе (Части тела«, “Californication”, “Бывшие”).