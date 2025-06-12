Концертная площадь: Гергиев у стен Кремля, Брехт у Михалкова

Кино.
Чекаго, 16+
Режиссер: Николай Рыбников. В ролях: Эльдар Сафиканов, Мила Ершова, Даниил Стеклов, Юрий Кузнецов, Игорь Жижикин, Иван Кокорин.
Добро пожаловать в Чекаго! Это суровая Сибирь, здесь каждый борется за выживание, как может. Кто-то бежит, а кто-то остается. Кто-то нарушает закон, а кто-то чтит его, несмотря ни на что. Кто-то верит в настоящую любовь и бьется за нее, кому-то достаточно просто спокойствия. Здесь сердце стучит в ритме самого честного рэпа, и есть только один вопрос: какой выбор сделаешь ты ради лучшей жизни?
13 июня, 01:40, РЕН ТВ.
Артек. Сквозь столетия, 6+
Режиссеры: Армен Ананикян, Карен Захаров. В ролях: Роман Постовалов, Михаил Галустян, Виталий Гогунский, Тимофей Попович, Аля Майер, Ольга Красько, Сергей Баталов, Сергей Стёпин, Дмитрий Миллер, Илья Носков, Сергей Степанченко.
16 июня легендарный лагерь «Артек» отметит 100 лет. Фильм снят к его юбилею. На экране — история о невероятном путешествии во времени, которое способно изменить жизнь. Подросток Митя Неверовский оказывается сначала в 1925 году, когда только появился «Артек», а затем — в далеком 1812 году, где встречает своего предка. Главному герою предстоит пройти сложный путь: исправить ошибки, найти ответы на важные вопросы, не нарушить ход истории и вернуться домой другим человеком.
С 12 июня в прокате.
Притворись моим мужем, 12+
Режиссер: Дмитрий Власкин. В ролях: Диана Пожарская, Павел Прилучный, Дмитрий Власкин, Софья Зайка, Денис Самойлов, Юрий Кузнецов, Елена Бирюкова.
Виктория — успешная бизнес-леди. В ее строго спланированной жизни нет места хаосу и тем более мужчинам. Она упорно идет к самому крупному контракту в своей карьере — с инвесторами из ОАЭ. Практически перед вылетом на встречу в Дубай Виктория узнает, что её арабские партнеры работают только с семейными людьми. «Человек, имеющий семью, имеет честь», — считают они. Виктория не намерена терять контракт, поэтому выдает за своего жениха подчиненного Романа.
С 12 июня в прокате.
Ровесник, 18+
Режиссер: Федор Кудрявцев. В ролях: Юрий Вершинин, Анна Михалкова, Александр Яценко, Даниил Спиваковский, Сергей Аброскин.
Грише 20 лет. Он неудачник. Но есть одно дело, которое ему хочется довести до конца. В конце 1990-х два друга основали успешный интернет-стартап, потом одного убили, другой пропал без вести. Гриша расследует это исчезновение. Встречается с выжившими героями событий 20-летней давности, монтирует из их интервью фильм. Результаты расследования не порадуют ни Гришу, ни его героев. Но прежде чем раскрыть правду, он научится относиться к проблемам как к приключениям.
С 12 июня в прокате.
Доктор Вера, 16+
Режиссер: Аня Мирохина. В ролях: Татьяна Бабенкова, Григорий Чабан, Кирилл Полухин, Виталий Коваленко, Наталья Рогожкина, Даня Киселев, Елизавета Струнина.
Премьера сериала. В центре сюжета — история Веры Трешниковой, которая в 1941 году осталась единственным медиком в городе. Ее больница находилась под круглосуточным контролем гестапо. Чтобы продолжать выполнять свой врачебный долг, Вера делала вид, что сотрудничает с фашистами, за что горожане осуждали ее, но не знали, что в больнице девушка прячет центр партизанского движения.
С 13 июня на Wink.
Травиата, 12+
Театр «Геликон-опера» приглашает на торжественное событие по случаю выхода на большие экраны России киноверсии спектакля Дмитрия Бертмана «Травиата». Кинотеатр «Октябрь» превратится в Париж XIX века, где погружение в эпоху начнется задолго до входа в зал. В день премьеры пространство объединит в себе миры оперы, высокой моды и французского шика. Дом моды Валентина Юдашкина представит уникальные образы от кутюр из самых знаковых коллекций дизайнера.
18 июня, 19:00, кинотеатр «Октябрь».
Театр.
Алиса в стране подводных чудес, 0+
Режиссер: Мила Мунирова. В ролях: Александр Хотенов, Алена Сергеева, Елена Пономарева, Тимофей Мартынов.
Представьте, что в самый обычный день всё вокруг вдруг переворачивается с ног на голову и рядом с вами начинают происходить чудеса. Вы повстречали девочку Алису, таинственного кролика и других героев удивительной сказки, вместе с которыми попали в волшебную страну подводных чудес. Там вам предстоит помочь им разгадать все загадки, спастись от опасных акул-ищеек и освободить заколдованных обитателей морских глубин с помощью волшебной мыльной пены. В театре «Ламантин» нет привычных сцены и зрительного зала. Юные зрители могут сидеть на мягких подушках прямо на полу, свободно перемещаться и играть.
С 12 июня до 31 августа, среда, четверг, суббота, воскресенье — 11:00, 13:00, 16:30, пятница — 11:00, 13:00, детский театр «Ламантин» в «Москвариум».
Собрание сочинений, 16 +
Режиссер: Виктор Рыжаков. В ролях: Марина Неёлова, Алёна Бабенко, Полина Рашкина, Илья Лыков, Максим Разуваев, Николай Клямчук, Сергей Новосад, Гоша Токаев.
Бывают ли абсолютно счастливые семьи? Или каждый человек может быть счастлив только сам по себе вне пространства чужих ожиданий и несвойственных ему ценностей? Дети Марины Сергеевны Филатовой — Коля, Таня и Серёжа — уже взрослые и самостоятельные. У них всё схвачено и распланировано. Но один вечер, собравший их в родительском доме, способен перевернуть мир с ног на голову — вскрыть старые обиды и заставить задуматься о том, кто ты и куда идешь.
14 июня, 19:00, «Современник».
Перед рассветом, 16+
Режиссер: Никита Михалков. В ролях: Александр Кижаев, Полина Шустарёва, Владимир Кочетков, Владислав Хитрик, Данила Дзыгар, Мария Волкова, Александр Ведменский, Сергей Радченко.
В основе спектакля девять сцен из произведения Б. Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи». Режиссер связывает сцены в единую историческую канву, соединяя их зонгами-интермедиями на мотив «Бараньего марша» Бертольда Брехта. Девять сцен — это девять рассказов об обычных жителях Германии времен Третьего рейха, разных профессий, социальных групп и возрастов. Но все они испытывают на себе страшную трансформацию, метаморфозу сознания, которая как бацилла уничтожает человеческое и насыщает страхом.
12 июня, 19:00, Мастерская «12» Никиты Михалкова.
Концерты.
День России на Красной площади, 6+
В День России на Красной площади пройдет концерт классической музыки оркестра Большого театра под руководством Валерия Гергиева. В программе — кантата С. Прокофьева «Александр Невский», произведения П. Чайковского «Торжественная увертюра 1812 года» и кантата «Москва». Всего в этот день в рамках Всероссийского марафона классической музыки «Кантата. Россия» пройдут концерты в 12 регионах страны. Марафон приурочен к Году защитника Отечества.
12 июня, 17:00, Красная площадь.
Queen best hits, 6+
Проект оркестра «Русская Филармония» Queen Best Hits — для всех поклонников Фредди Меркьюри. Новая жизнь и новое звучание легендарных хитов группы Queen и альбома Barcelona. В концерте собраны самые известные хиты Queen, среди которых Bohemian Rhapsody, We are thе Champions, Don’t Stop Me Now, We Will Rock You, Show Must Go On. В программе участвуют рок-певцы Магнус Баклунд (Швеция), Симоне Романато (Италия), солистка Большого театра Дарья Зыкова. За дирижерским пультом большого симфонического оркестра — маэстро Роберто Молинелли (Италия).
18 июня, 19:00, Дом музыки, Светлановский зал.
ANNA ASTI «Царица», 12+
ANNA ASTI представит грандиозное новое шоу «Царица». Хиты прозвучат в необычном прочтении. Поклонников ждут премьеры песен из нового альбома «Высшие силы», а также спецэффекты, масштабные танцевальные номера и даже стендап. Специальные гости шоу Филипп Киркоров, Игорь Крутой и JONY.
14 июня, 19:00, ВЭБ Арена.
Выпускной концерт учащихся Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 6+
Ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, образованной в 1738 в Санкт-Петербурге, Николай Цискаридзе выпустил свой первый женский курс. Традиционно в Москву привезут выпускные спектакли воспитанников. На сцене Кремлёвского дворца юные артисты представят хореографическую программу в трех отделениях, каждое из которых посвящено важному событию в истории балетной школы, выпускниками которой в разное время были выдающиеся балерины и танцовщики — Анна Павлова, Матильда Кшесинская, Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский, Марина Семенова, Галина Уланова, Михаил Барышников, Рудольф Нуреев, Наталия Макарова, Светлана Захарова, Диана Вишнева, Ульяна Лопаткина.
18 и 19 июня, 19:00, Государственный Кремлёвский дворец.
Пластическое шоу «Наваждение», 6+
Премьера пластического спектакля, художественным руководителем и продюсером которого выступила выдающийся тренер по художественной гимнастике, заслуженный педагог и профессор Ирина Винер. В команде создателей чемпионка Европы по художественной гимнастике Зарина Мухитдинова и чемпион мира по танцам Денис Тагинцев. Спектакль на стыке балета, поэзии, музыки, моды и танца. Зрители увидят, как танцует Айседора под стихи Есенина, как под музыку Стравинского рождаются духи Chanel № 5, как Гала вдохновляет Дали на создание шедевров, как встречаются Ахматова и Модильяни, как Чарли Чаплин целует руку Анне Павловой, а Вертинский пишет песенку «Марлен» и, конечно, как Майя Плисецкая через всю жизнь несет любовь к Родиону Щедрину. Каждая история подобна отблеску времени: неповторимая и яркая.
12 июня, 15:00, 18:00, КЗ «Москва», ТРК «Остров Мечты».
Музеи.
Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург, 0+
Выставка посвящена 225-летию со дня рождения Карла Павловича Брюллова — одного из крупнейших мастеров русского искусства первой половины XIX века. Центральные экспонаты — знаменитое полотно «Последний день Помпеи» (1833) из коллекции Русского музея, впервые за четверть века представленное в Москве, и монументальное историческое произведение «Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году» (1839−1843 годы) из собрания Третьяковской галереи. Отличительной чертой проекта станет раздел «Мастер неоконченной картины», где этюды и эскизы будут демонстрироваться рядом с незавершенными произведениями.
До 18 января, Третьяковская галерея.
Биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2025», 18+
МАММ представит три экспозиции современных фотографов Данила Головкина, Дамира Жукенова и лауреатов четвертого года грантовой программы Фонда Still Art по фотографии моды. Например, среди работ Данила Головкина, которые увидит публика, портреты отечественных и мировых звезд — Натальи Водяновой, Юры Борисова, Ивана Янковского, Марка Эйдельштейна, Милы Йовович, Эдриена Броуди, Джерарда Батлера, Наоми Кэмпбелл, и других. Выставка «Вне времени» представит широкой публике творчество.
До 7 сентября, МАММ.
Алгоритмы познания, 18+
Летний фестиваль-интенсив «Алгоритмы познания» — серия из девяти художественных проектов. Каждый месяц лета в трех залах AZ/ART будут открываться три параллельные экспозиции. Участники фестиваля: Платон Инфанте, Валерий Гриковский, Юлия Клопова и Лилия Педак, Елена Губанова и Иван Говорков, Апанди Магомедов, группа «Цветы Джонджоли», объединение «Хвойные», Михаил Рубанков, Ирина Корина.
До 31 августа, Центр современного искусства AZ/ART.
Фестивали.
Международный Фестиваль балета «Бенуа де ла Данс», 16+
Международный балетный Приз «Бенуа де ла Данс» (Benois de la Dansе), известный в мире как «Балетный Оскар», присуждается ежегодно за наиболее выдающиеся работы в области хореографии за минувший год. Председатель жюри «Бенуа де ла Данс» 2025 — народная артистка России, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. 17 июня зрителей ждет Благотворительный гала-концерт номинантов и церемония награждения победителей. 18 июня пройдет гала-концерт «Звезды Бенуа де ла Данс — лауреаты разных лет». В числе участников вечера Светлана Захарова, Фарух Рузиматов, Люсия Лакарра, Мэтью Голдинг, Владислав Лантратов, Екатерина Крысанова, Михаил Лобухин, Дмитрий Смилевски, Елизавета Кокорева. Гала-концерт пройдет при участии оркестра Большого театра России. Дирижёр Антон Гришанин.
17−18 июня, Историческая сцена Большого театра.
Ударный фестиваль под открытым небом, 0+
Фестиваль откроет шествие по историческому центру, в котором примут участие барабанщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Вологды и других городов России, а также работники более 20 предприятий Череповца. На празднике будет работать семь тематических интерактивных площадок. Участников ждет Верещагинский квартал, который хранит историю семьи и, в частности, выдающихся земляков — художника-баталиста Василия и молокопромышленника Николая Верещагиных. Кроме того, в программе культурный маршрут «От фермы до десерта». А творческие команды архитектурно-этнографического музея «Семёнково» и Костромского музея-заповедника подготовят досуг для детей. Событие продолжает творческий проект «Индустрия вдохновения» «Северсталь» и Благотворительного фонда «Доброта Севера». Завершится фестиваль концертом «На-на» и «Новые самоцветы».
12 июня, Череповец.
VII Фестиваль «Фабрика Станиславского», 18+
Фестиваль пройдет в формате образовательной программы для студентов театральных вузов, молодых актеров и молодых творческих лидеров. 18 июня в Пансионате СТД РФ «Звенигород» состоятся мастер-классы и лекции. Это событие объединит 125 молодых артистов, режиссеров, хореографов и студентов театральных вузов из России, Белорусси, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Армении, Франции и Южной Кореи. С участниками встретятся председатель СТД РФ Владимир Машков художественный руководитель фестиваля «Фабрика Станиславского» Сергей Безруков. Завершится день футбольным матчем.
До 20 июня, Московский Губернский театр.
Beat Film Festival, 18+
Самый большой фестиваль документального кино в России. Beat Film Festival в партнерстве с фондом V-A-C представляет программу «Док индустрия», в которую в этом году вошло больше 20 полнометражных и короткометражных работ. Зрители увидят фильмы о телеведущем Николае Дроздове, художнике Анатолии Белкине, петербургском «Доме Радио» под руководством дирижера Теодора Курентзиса, бренде 12 STOREEZ, серф-школе на Камчатке и другие. 12 июня в 16:00 на площадке ГЭС-2 можно заглянуть в мир индийских добытчиков соли — фильм «Отлив» режиссера Игоря Вирабова. Герои его работы с юности вкалывают на соляных полях в штате Гуджарат. Суровый труд, который старит раньше времени. Это история взросления, где герои хватаются за любые возможности, проходя через трудности.
До 15 июня, Москва.