Концертная площадь: Гергиев у стен Кремля, Брехт у Михалкова

Проект оркестра «Русская Филармония» Queen Best Hits — для всех поклонников Фредди Меркьюри. Новая жизнь и новое звучание легендарных хитов группы Queen и альбома Barcelona. В концерте собраны самые известные хиты Queen, среди которых Bohemian Rhapsody, We are thе Champions, Don’t Stop Me Now, We Will Rock You, Show Must Go On. В программе участвуют рок-певцы Магнус Баклунд (Швеция), Симоне Романато (Италия), солистка Большого театра Дарья Зыкова. За дирижерским пультом большого симфонического оркестра — маэстро Роберто Молинелли (Италия).