Концертная площадь: Гергиев у стен Кремля, Брехт у Михалкова

Бывают ли абсолютно счастливые семьи? Или каждый человек может быть счастлив только сам по себе вне пространства чужих ожиданий и несвойственных ему ценностей? Дети Марины Сергеевны Филатовой — Коля, Таня и Серёжа — уже взрослые и самостоятельные. У них всё схвачено и распланировано. Но один вечер, собравший их в родительском доме, способен перевернуть мир с ног на голову — вскрыть старые обиды и заставить задуматься о том, кто ты и куда идешь.