Захарова рассказала, как отметят День России воины-герои СВО

«Знаково, что в третий раз День России встречают и жители исторических (новых) субъектов Российской Федерации — Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. С особым чувством отметят этот день наши воины — герои специальной военной операции», — написала она.