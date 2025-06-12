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Захарова рассказала, как отметят День России воины-герои СВО

Захарова: с особым чувством отметят День России воины-герои СВО.

Как создавалась новая Россия

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в преддверии Дня России заявила в своем Telegram-канале, что с особым чувством отметят этот день воины-герои СВО.

Национальный праздник День России отмечается ежегодно 12 июня.

«Знаково, что в третий раз День России встречают и жители исторических (новых) субъектов Российской Федерации — Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. С особым чувством отметят этот день наши воины — герои специальной военной операции», — написала она.

Захарова отметила, что традиционно праздничные мероприятия пройдут в российских дипломатических миссиях, на площадках международных организаций, где представители России последовательно и твердо отстаивают национальные интересы страны.

«С чувством законной гордости и радости мы отмечаем День России — праздник суверенного, независимого государства с великим прошлым и устремленным в будущее. Государства, обладающего мощным экономическим, научным и интеллектуальным потенциалом», — подчеркнула она.

Официальный представитель МИД России добавила, что страна преодолеет вызовы и испытания, неизбежно достигнет поставленных целей, сохраняя неразрывную связь времён, верность истокам и духовно-нравственным основам.

«С наступающим праздником! С Днем России!» — добавила она.