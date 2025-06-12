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Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российские космонавты Сергей Рыжиков, Кирилл Песков и Алексей Зубрицкий, который также является спецкором ТАСС на Международной космической станции (МКС), поздравили соотечественников с Днем России. Об этом сообщили в Роскосмосе.

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Источник: Роскосмос

«Дорогие соотечественники! Мы, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, поздравляем вас с Днем России — праздником, который объединяет весь наш многонациональный народ. Все мы испытываем самые светлые и теплые чувства к своей стране, гордость за нее, ее историю и великие свершения», — сказал Рыжиков на видео, предоставленном госкорпорацией.

Зубрицкий назвал Россию уникальным государством. «Родина — это не просто место, где ты родился и живешь, это место силы, где ты сердцем чувствуешь связь с прошлым и строишь будущее для своих детей. Вместе мы развиваем нашу страну, делаем ее лучше на основе общих духовных ценностей и нравственных устоев. Россия — уникальное государство, где веками рядом живут люди различных культур, и в этом наша сила!» — подчеркнул он.

Как отметил космонавт Песков, любовь к своей стране — это не просто слова. «В годы Великой Отечественной войны наши отцы и деды сражались за Родину, и сегодня российские воины вновь защищают Россию и ее интересы. Мы всегда преодолеваем самые тяжелые испытания вместе, и так будет всегда, потому что в основе нашего единства — преданность Отчизне», — заключил он.