Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем России

Зубрицкий назвал Россию уникальным государством. «Родина — это не просто место, где ты родился и живешь, это место силы, где ты сердцем чувствуешь связь с прошлым и строишь будущее для своих детей. Вместе мы развиваем нашу страну, делаем ее лучше на основе общих духовных ценностей и нравственных устоев. Россия — уникальное государство, где веками рядом живут люди различных культур, и в этом наша сила!» — подчеркнул он.