Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем России

«Дорогие соотечественники! Мы, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, поздравляем вас с Днем России — праздником, который объединяет весь наш многонациональный народ. Все мы испытываем самые светлые и теплые чувства к своей стране, гордость за нее, ее историю и великие свершения», — сказал Рыжиков на видео, предоставленном госкорпорацией.
Зубрицкий назвал Россию уникальным государством. «Родина — это не просто место, где ты родился и живешь, это место силы, где ты сердцем чувствуешь связь с прошлым и строишь будущее для своих детей. Вместе мы развиваем нашу страну, делаем ее лучше на основе общих духовных ценностей и нравственных устоев. Россия — уникальное государство, где веками рядом живут люди различных культур, и в этом наша сила!» — подчеркнул он.
Как отметил космонавт Песков, любовь к своей стране — это не просто слова. «В годы Великой Отечественной войны наши отцы и деды сражались за Родину, и сегодня российские воины вновь защищают Россию и ее интересы. Мы всегда преодолеваем самые тяжелые испытания вместе, и так будет всегда, потому что в основе нашего единства — преданность Отчизне», — заключил он.