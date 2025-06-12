«От Камчатки до Калининграда»: Захарова поздравила жителей России с праздником «суверенного, независимого» государства

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к гражданам с поздравлением ко Дню России. Она подчеркнула, что жители новых регионов страны отметят праздничную дату уже в третий раз. Кроме того, с «особым чувством» знаменательный день встретят и герои спецоперации, добавила Мария Захарова. Она опубликовала поздравление в Telegram-канале.
Мария Захарова также обратила внимание на празднование даты за рубежом. По ее сведениям, торжественные мероприятия пройдут, в том числе, на международных площадках. Официальный представитель МИД уточнила: союзники России всегда присоединяются к празднованию важной даты.
«С чувством законной гордости и радости мы отмечаем День России — праздник суверенного, независимого государства с великим прошлым и устремлённым в будущее. Государства, обладающего мощным экономическим, научным и интеллектуальным потенциалом», — написала Мария Захарова.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, 12 июня российский лидер Владимир Путин проведет ряд важных встреч. При этом посещения им праздничных мероприятий не запланировано.