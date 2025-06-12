«От Камчатки до Калининграда»: Захарова поздравила жителей России с праздником «суверенного, независимого» государства

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к гражданам с поздравлением ко Дню России. Она подчеркнула, что жители новых регионов страны отметят праздничную дату уже в третий раз. Кроме того, с «особым чувством» знаменательный день встретят и герои спецоперации, добавила Мария Захарова. Она опубликовала поздравление в Telegram-канале.