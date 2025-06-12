Космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России

«Дорогие соотечественники! Мы, космонавты “Роскосмоса” Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, поздравляем вас с Днем России — праздником, который объединяет весь наш многонациональный народ! Все мы испытываем самые светлые и теплые чувства к своей стране, гордость за нее, ее историю и великие свершения», — сказал Рыжиков.