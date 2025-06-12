Космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, с ее борта поздравили соотечественников с Днем России и отметили, что Родина — это место силы, а все граждане страны развивают ее на основе общих духовных ценностей, видеоролик с поздравлением опубликовал «Роскосмос».
«Дорогие соотечественники! Мы, космонавты “Роскосмоса” Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, поздравляем вас с Днем России — праздником, который объединяет весь наш многонациональный народ! Все мы испытываем самые светлые и теплые чувства к своей стране, гордость за нее, ее историю и великие свершения», — сказал Рыжиков.
По словам Зубрицкого, Родина — это не просто место, где родился и живет человек, а место силы, где гражданин сердцем чувствует связь с прошлым и строит будущее для своих детей.
«Вместе мы развиваем нашу страну, делаем ее лучше на основе общих духовых ценностей и нравственных устоев. Россия — уникальное государство, где веками рядом живут люди различных культур, и в этом наша сила», — добавил он.
Песков, в свою очередь, заявил. Что «любовь к своей стране» — это не просто слова. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны деды живущих сейчас россиян сражались за Родину, а сегодня российские воины вновь защищают Россию и ее интересы.
«Мы всегда преодолеваем самые тяжелые испытания вместе. И так будет всегда, потому что в основе нашего единства — преданность Отчизне!» — сказал он.