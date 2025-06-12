В России начались длинные праздничные выходные

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Длинные праздничные выходные начинаются в России и продлятся четыре дня — с 12 по 15 июня, напомнила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
«В июне 2025 года россиян, работающих по пятидневной рабочей неделе, ожидают еще одни длинные четырехдневные выходные с 12 по 15 июня», — сказала Подольская.
В четверг, 12 июня, отмечается День России, который является официальным государственным выходным днем, а пятница, 13-е, будет выходной благодаря переносу с 8 марта.
Национальный праздник День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I «О праздничном дне 12 июня». В 1994 году он получил статус государственного и название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. В 1998 году президент в обращении к россиянам предложил называть этот праздник День России. Официальная смена названия праздника на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ.