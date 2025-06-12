Русь, Московия, СССР: Как и почему менялось название нашей страны за тысячу лет

Не будем долго останавливаться на периоде Российской республики. Просуществовала она с февраля по октябрь 1917 года и ничем выдающимся, к сожалению, не запомнилась. К власти пришли большевики, республика стала социалистической. А уже в 1922 году она собрала под своим крылом и прежние губернии Российской империи, которые по новому образцу были переименованы в советские республики. То есть официально создавать советскую империю не стали, а называли её Союзом.