Российские космонавты с МКС поздравили граждан РФ с Днем России

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков поздравили жителей страны с Днем России. Они сняли видеообращение на борту Международной космической станции. Космонавты отметили, что питают к Родине «самые яркие и теплые чувства». Об этом свидетельствует видео, опубликованное Роскосмосом.
Кирилл Песков, Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий подчеркнули, что Родина — место, где ощущается связь с прошлым. Оно также, отметили космонавты, станет будущим для новых поколений. По словам Сергея Рыжикова, космонавты испытывают гордость за родную страну, ее историю и «великие свершения».
«Вместе мы развиваем нашу страну, делая это лучше на основе оснований духовных ценностей и моральных устоев. Россия — единственное государство, где веками рядом живут люди разных культур, и в этом наша сила», — добавил Алексей Зубрицкий.
Поздравление также опубликовала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она обратилась к празднованию даты за рубежом, причастности к важному дню жителей новых регионов страны и «особому чувству», с которым праздник встретят герои спецоперации.