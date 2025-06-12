Священник рассказал, как отметить день христианской любви

В середине июня христиане отмечают Собор всех Святых, важный праздник в православной традиции. Священник Вячеслав Ланский рассказал, как правильно провести этот день.
По словам священника, главное в этот день — посетить Божественную литургию в храме, если это возможно. Если же поход в храм невозможен, верующие могут помолиться дома.
Ланский также отметил важность проявления милосердия и заботы о ближних: жертвовать на благотворительность, помогать нуждающимся или совершать другие добрые дела.
В этот день традиционно поздравляют друг друга со святыми именинами, выбирают небесных покровителей и обращаются к святым за заступничеством. Праздник также напоминает о необходимости избегать греховных дел, ссор и ругани, и сосредоточиться на духовных аспектах жизни, передает ОТР.
Для православных важно доброделание как способ очищения души и обнуления накопившихся внутри грехов. Об этом во время проповеди в храме Христа Спасителя в праздник Сретения Господня рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Священнослужитель призвал верующих активнее проявлять милосердие и оказывать помощь ближним, особенно в сложных жизненных ситуациях, а в очищении души от грехов не ограничиваться походами в храм.