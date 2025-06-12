Священник рассказал, как отметить день христианской любви

Для православных важно доброделание как способ очищения души и обнуления накопившихся внутри грехов. Об этом во время проповеди в храме Христа Спасителя в праздник Сретения Господня рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Священнослужитель призвал верующих активнее проявлять милосердие и оказывать помощь ближним, особенно в сложных жизненных ситуациях, а в очищении души от грехов не ограничиваться походами в храм.